Participan bomberos en congreso internacional

Después de una semana de intensa capacitación, dos capitanes de la Estación de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas concluyeron su participación en el Congreso Internacional de Bomberos realizado en Tijuana, Baja California.

La estación reportó que durante esta experiencia se contó con la participación de instructores nacionales e internacionales, entre ellos elementos de bomberos de Nueva York, de San Diego, California; y Tijuana, permitiendo fortalecer conocimientos y adquirir nuevas herramientas para la atención de emergencias.

Capacitación

Los bomberos de San Cristóbal de Las Casas recibieron capacitación de cinco importantes temas: “Apuntalamiento vertical para estructuras colapsadas”, “Búsqueda primaria”, “Rescue Loops”, “Rescate en acantilados” y “Evacuación”, así como rescate de trabajadores en altura.

Se informó que los conocimientos y técnicas adquiridas durante esta jornada serán de gran utilidad para fortalecer las capacidades operativas y continuar brindando un servicio de calidad a esta ciudad, además de compartir lo aprendido con el personal de Bomberos del Estado de Chiapas.