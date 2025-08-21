Participan chiapanecos en Octava Olimpiada Mesoamericana

Profesores y estudiantes chiapanecos participan en la Octava Olimpiada Mesoamericana de Física para Nivel Básico y Medio Superior 2025, como organizadores y participantes.

Se trata de entusiastas miembros del Centro Mesoamericano de Física Teórica de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) quienes participan de manera activa en la olimpiada que incentiva y evalúa a la comunidad en Mesoamérica sobre el estudio y aplicación de las ciencias físicas, explicó el docente e investigador Jorge Mastache de Los Santos.

El también doctor en ciencias, abundó que esta evaluación plantea escenarios de interés y conocimiento a mexicanos, cubanos, salvadoreños, bolivianos, entre otros.

Las evaluaciones ya fueron realizadas en exámenes separados para los niveles secundaria y preparatoria.

Este evento que conglomera a lo mejor de la comunidad, busca además estimular el estudio de la física, el desarrollo del pensamiento lógico y crítico entre jóvenes estudiantes.

Además de fomentar la interacción académica entre países de la región Mesoamericana y Caribeña brindándoles una formación avanzada que les permita prepararse para competencias de mayor nivel y desarrollar su potencial científico.

La premiación será el 25 de agosto de manera virtual con algunas votaciones presenciales en los casos pertinentes.