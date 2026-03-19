Participan docentes en seminario de capacitación

Docentes de Chiapas participaron en el XXX Seminario Nacional de Capacitación del Programa de Intercambio de Maestros 2026, convocado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Programa Binacional de Educación Migrante (Probem), llevado a cabo recientemente en Tlaxcala.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, el seminario busca ser un espacio de aprendizaje, intercambio y proyección internacional, encaminado a generar nuevas herramientas que fortalezcan una educación incluyente y transformadora.

Visión humanista

El magisterio chiapaneco se suma activamente a un esfuerzo alineado con la visión de humanismo en la diversidad, promovida por el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, colocando en el centro a las y los estudiantes, sin importar su contexto o condición.

En representación a la comunidad educativa de Chiapas, acudieron la maestra Adriana Guadalupe Solís Jiménez, coordinadora estatal del Probem, así como la profesora Gabriela López Gómez y el profesor Vicente López Pérez, docentes de educación primaria de los municipios de Ocosingo y Chamula.

Inserción escolar

El Probem tiene como propósito garantizar la continuidad educativa, especialmente para niñas, niños y adolescentes en contexto de migración; a través de estrategias integrales se promueve un retorno digno al sistema educativo nacional, facilitando la inserción escolar, la revalidación de estudios y el acceso a una educación binacional de calidad y pertinencia.

Durante el seminario, las y los participantes accedieron a conferencias magistrales y talleres especializados que les brindaron herramientas pedagógicas innovadoras, fortaleciendo sus capacidades para los contextos educativos internacionales.