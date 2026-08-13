Participan en actividades de Palenque, Chiapas

En una jornada de trabajo enfocada en fortalecer la paz, la prevención y el bienestar, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, participó en actividades encabezadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, realizadas en el municipio de Palenque.

Como parte de esta agenda, desde las instalaciones de la 4.ª Compañía de Infantería No Encuadrada de la 38.ª Zona Militar, el magistrado presidente Moreno Guillén participó activamente en la Mesa de Paz, donde se continuó privilegiando la coordinación permanente entre autoridades para dar seguimiento a las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad, la justicia y la tranquilidad en las distintas regiones de Chiapas.

Asimismo, estuvo presente en la Mesa de Trabajo del Comité Técnico Estatal de Atención Humanista de las Causas y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en la que Moreno Guillén se congratuló por la coordinación y sinergia entre autoridades, instituciones y distintos sectores de la sociedad para impulsar las acciones de prevención y la construcción de comunidades más seguras y en paz.

Finalmente, en el marco del banderazo de inicio del reforzamiento de las acciones contra el dengue y otras arbovirosis, el titular del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura reconoció a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, personal del sector salud, brigadistas y elementos de Protección Civil, quienes trabajan de manera comprometida en acciones preventivas y de participación ciudadana para proteger la salud del pueblo chiapaneco.