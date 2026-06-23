Participan en acuerdo nacional del jitomate

El Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Tuxtla Gutiérrez, participó en los trabajos para la elaboración del Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate.

Se trata de una iniciativa impulsada por el Gobierno de México que firmó recientemente con el objetivo de fortalecer la producción nacional, garantizar el abastecimiento interno y promover condiciones más justas para productores y consumidores.

De acuerdo con la directora del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Marisa Guadalupe Flores Aguilar, convocados para aportar conocimiento científico y experiencia en investigación relacionada con la producción de jitomate, los campus TecNM Celaya, TecNM Tuxtla Gutiérrez y TecNM Úrsulo Galván, fueron seleccionados para contribuir con propuestas.

Indicó que se reconoció la participación de instituciones académicas y organismos de investigación por su contribución técnica y científica. La participación del TecNM se debió a sus capacidades académicas y de investigación en áreas estratégicas para el desarrollo del campo mexicano, particularmente en temas relacionados con innovación agrícola, transferencia de tecnología.

“La participación del TecNM en esta estrategia nacional reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del sector agroalimentario, la seguridad alimentaria y la generación de soluciones tecnológicas que contribuyan al bienestar social y económico del país”.