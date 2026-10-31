Participan en Asamblea General de la Amsde

En representación del secretario de Economía y del Trabajo del Gobierno de Chiapas, Luis Pedrero González, el secretario particular de la dependencia, Geovani Rosales Morales, participó en la Cuarta Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (Amsde), celebrada en el Museo Palacio Postal de la Ciudad de México, con la presencia de representantes de las entidades federativas del país.

Durante el encuentro, encabezado por Marco Antonio Del Prete Tercero, presidente saliente de la Amsde y secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, se desarrollaron actividades de diálogo, coordinación institucional e intercambio de experiencias para fortalecer las estrategias de desarrollo económico, atracción de inversiones y competitividad regional.

Acuerdos

Uno de los acuerdos más relevantes de la asamblea fue la elección de Raúl Ruiz Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Oaxaca, como nuevo presidente de la Amsde para el periodo 2026–2028, mediante el proceso de votación establecido en los mecanismos y disposiciones internas de la asociación.

La nueva presidencia tendrá la responsabilidad de encabezar los trabajos de la AMSDE, fortalecer la coordinación entre las 32 entidades federativas y continuar impulsando una agenda común orientada al desarrollo económico, la atracción de inversiones, la innovación, la competitividad y la generación de oportunidades en las distintas regiones de México.

Reconocimiento

En el marco de la asamblea, las y los integrantes de la Asociación reconocieron el trabajo realizado por Marco Antonio Del Prete Tercero, a quien agradecieron su compromiso, liderazgo y aportaciones durante su periodo de gestión, que permitieron fortalecer la presencia institucional y la agenda de colaboración del organismo.

Bajo el lema “32 estados, una sola visión”, las y los representantes estatales refrendaron su compromiso de mantener una colaboración permanente con el Gobierno de México, cámaras empresariales, consejos, organismos nacionales e internacionales, instituciones académicas y aliados estratégicos, con el propósito de impulsar iniciativas que contribuyan al crecimiento económico sostenible e incluyente del país.

Compromiso

La participación de Geovani Rosales Morales, en representación del titular de la SEyT, Luis Pedrero González, reafirma el compromiso del gobierno humanista que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar, de fortalecer la cooperación nacional, construir alianzas estratégicas y abrir nuevas oportunidades de inversión, empleo y desarrollo productivo.

Con esta visión, Chiapas consolida su presencia en los espacios donde se construye el futuro económico de México, decidido a transformar su potencial en prosperidad compartida, crecimiento con justicia social y mejores oportunidades para las familias chiapanecas.