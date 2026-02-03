Participan en encuentro de pensamiento matemático

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) participó en el 1er Encuentro Virtual Nacional de Pensamiento Matemático Docente CECyTE 2026, con la representación de profesores de los planteles 04 Jitotol, 06 Acapetahua y 30 20 de Noviembre, quienes compartieron experiencias y propuestas orientadas al fortalecimiento de la enseñanza de las matemáticas en la educación media superior.

Organización

El encuentro académico fue organizado por la Coordinación Nacional de los CECyTE, encabezada por Iván Flores Benítez, en coordinación con la Academia Nacional de Pensamiento Matemático, con el objetivo de fortalecer la formación docente mediante el intercambio de buenas prácticas, la implementación de estrategias innovadoras y el uso de tecnologías digitales para mejorar los procesos de enseñanza–aprendizaje.

Al respecto, el director general del Cecytech, Luis Guadalupe Morales Ángeles, resaltó que la participación del personal docente en este tipo de espacios académicos nacionales reafirma el compromiso institucional con la excelencia educativa, la actualización permanente y la formación continua del magisterio chiapaneco.

Acciones

Asimismo, destacó que estas acciones se alinean con la política educativa impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, orientada a un humanismo que transforma, el cual promueve el fortalecimiento de la educación media superior con enfoque en la calidad, la inclusión y los valores.

Durante el encuentro, Chiapas tuvo una participación destacada con la intervención de Francisco Javier Vázquez Hilerio, docente del CECyT 06 Acapetahua; Gamaliel Pérez Susunaga, del CECyT 04 Jitotol, quien presentó la ponencia “ATRAE, Implementación del Currículum Ampliado (Socioemocional) y su transversalidad en la asignatura de Pensamiento Matemático”; Agustín Alejandro Hernández, acompañado del estudiante Diego, segundo lugar nacional FAN 2025; así como Gonzalo Rodríguez Ibarias, del CECyT 30 20 de Noviembre, quien participó como organizador y moderador del evento.