Participan en espacio sobre la regulación de la IA

Como parte de las actividades de la Convención Internacional de la Universidad Autónoma de Chiapas (CIU Unach 2026), el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, participó como presentador y moderador en la conferencia “Regular la Inteligencia Artificial”, disertada por el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, César Astudillo Reyes.

Desde la Sala de Lectura de la Biblioteca Central Universitaria “Carlos Maciel Espinosa”, acompañado por el rector Oswaldo Chacón Rojas, el magistrado Moreno Guillén realizó una breve introducción al tema y exhortó a las y los asistentes a aprovechar el conocimiento y experiencia del ponente, así como reflexionar sobre los retos y oportunidades que plantea el avance de la inteligencia artificial.

Trayectoria

Asimismo, ante la comunidad docente y estudiantil, el titular del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura compartió la trayectoria, los estudios y los logros que César Astudillo ha labrado a lo largo de su carrera, destacando su formación académica, su compromiso con el ámbito jurídico y sus aportaciones al estudio del derecho.

El desarrollo de la conferencia del investigador Astudillo Reyes permitió un ambiente de reflexión y diálogo para analizar los desafíos que implica regular una tecnología que se encuentra en constante transformación, así como su uso y aplicación en el marco legal e intelectual. Además, de manera directa se pudieron contestar y resolver inquietudes de las y los asistentes sobre este tema importante en la actualidad.

La participación del Poder Judicial del Estado y de su magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén en estos encuentros académicos refleja el compromiso de sumarse a estos encuentros que impulsan el conocimiento y la preparación de nuevas generaciones de profesionistas de Chiapas.