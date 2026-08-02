Participan en fortalecer microcuencas de Chiapas

Como parte del compromiso del gobierno municipal con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, la administración que encabeza el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, fortalece la coordinación con los gobiernos federal y estatal para impulsar acciones enfocadas en la restauración y saneamiento de microcuencas, la conservación de los recursos naturales y el bienestar de las familias tapachultecas.

En representación del alcalde, el secretario de Desarrollo Rural y Fomento de Agronegocios, Daniel López Santiago, participó en la Instalación y 1.ª Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Restauración y Saneamiento de Microcuencas de la Nueva ERA en Chiapas, realizada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y encabezada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar.

En este sentido, señaló que por instrucciones del alcalde Yamil Melgar, el Ayuntamiento de Tapachula mantiene una participación activa en las estrategias ambientales impulsadas por el Gobierno del Estado, convencido de que el trabajo conjunto permite generar soluciones de largo plazo para proteger los ecosistemas, fortalecer la productividad del campo y garantizar un mejor aprovechamiento de los recursos naturales.

Durante la sesión, en la que también estuvo presente la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca, se presentaron los avances alcanzados durante 2025 y las metas del Programa 2026, que este año llegará a 131 microcuencas de 72 municipios, mediante acciones orientadas al fortalecimiento del suelo, la protección del agua y la construcción de comunidades más resilientes, impulsando una verdadera prosperidad compartida.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Tapachula refrenda su compromiso de trabajar en sintonía con las políticas ambientales del Gobierno de Chiapas y de sumar esfuerzos con las instancias estatales y federales para preservar los recursos naturales, fortalecer el desarrollo rural y construir un municipio más sustentable en beneficio de las presentes y futuras generaciones.