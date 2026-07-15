Participan en iniciativa para fortalecer cartografía humanitaria

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), a través de la Subsecretaría de Desarrollo Multimodal, participó en el panel “Macro Mapatón Regional Anticipatorio LATAM 2026” (MARE 2026), una iniciativa internacional de ciencia ciudadana que busca fortalecer la información geográfica para la prevención de riesgos y la atención de emergencias en América Latina.

El proyecto, coordinado por el Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT), ONU Voluntarios y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuenta con el respaldo de 56 dependencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y universidades de la región, consolidándose como un esfuerzo colaborativo de gran alcance.

MARE 2026 tiene como objetivo movilizar a personas voluntarias, especialistas y comunidades académicas de ocho países, entre ellos México, para identificar, mapear e incorporar a plataformas cartográficas asentamientos humanos, cuencas hidrográficas e infraestructura crítica que actualmente no aparecen en las bases de datos oficiales.

Con su participación en este panel, la SMyT refrenda su compromiso con el desarrollo de estrategias innovadoras que fortalezcan la planeación territorial y contribuyan a una mejor toma de decisiones en beneficio de la población.

La incorporación de información geográfica precisa permitirá reducir las brechas de exclusión social, facilitar la atención humanitaria en comunidades vulnerables y mejorar el acceso a servicios esenciales, al tiempo que fortalece las capacidades institucionales para anticipar, planificar y responder de manera más eficiente ante fenómenos naturales, emergencias y los efectos del cambio climático.