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Participan en Italia en foro sobre alimentación

Noviembre 02 del 2026
Chiapas presente en el foro internacional sobre agroecología sustentable. CP
Chiapas presente en el foro internacional sobre agroecología sustentable. CP

Productores del Centro de Agroecología San Francisco de Asís participaron en la exposición de un foro internacional de cómo el café, el cacao y el coco se pueden producir conservando el bosque.

El evento es coordinado por la FAO, el organismo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Los participantes del Soconusco y de la Sierra Madre de Chiapas, agremiados al Centro de Agroecología San Francisco de Asís (Casfa), informaron de su participación en el Foro Internacional “Investable Beans: Reducir riesgos y financiar cadenas de suministro positivas para los bosques”, que se realizó el 29 y 30 de octubre en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Roma, Italia.

Entrevista

Jorge Aguilar Reyna, director comercial del Casfa, dio a conocer que en este encuentro global, los productores chiapanecos comparten su experiencia con los sistemas agroforestales desarrollados y aplicados en comunidades de ambas regiones de la entidad.

Dijo que su modelo se fundamenta en la integración de dichos sistemas diversificados que articulan el cultivo de café, cacao y coco junto con árboles maderables, frutales y especies nativas, demostrando que la producción agrícola puede generar ingresos, conservar la biodiversidad, proteger los suelos, capturar carbono y mantener los servicios ambientales de los bosques.

“Durante cuatro décadas, el Centro de Agroecología de San Francisco de Asís ha promovido modelos de producción agroecológica con pequeños productores y organizaciones comunitarias, vinculando la conservación de los recursos naturales con la economía social, la comercialización y el acceso a mercados especializados”, abundó.

Entre los participantes figuran representantes de la FAO, Banco Mundial, IFC, FMO, empresas como Lavazza y Ferrero, Cocobod de Ghana y organismos gubernamentales de Colombia, Uganda, Costa de Marfil, Honduras, Liberia y Nigeria, entre otros.

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