Participan en Italia en foro sobre alimentación

Productores del Centro de Agroecología San Francisco de Asís participaron en la exposición de un foro internacional de cómo el café, el cacao y el coco se pueden producir conservando el bosque.

El evento es coordinado por la FAO, el organismo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Los participantes del Soconusco y de la Sierra Madre de Chiapas, agremiados al Centro de Agroecología San Francisco de Asís (Casfa), informaron de su participación en el Foro Internacional “Investable Beans: Reducir riesgos y financiar cadenas de suministro positivas para los bosques”, que se realizó el 29 y 30 de octubre en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Roma, Italia.

Entrevista

Jorge Aguilar Reyna, director comercial del Casfa, dio a conocer que en este encuentro global, los productores chiapanecos comparten su experiencia con los sistemas agroforestales desarrollados y aplicados en comunidades de ambas regiones de la entidad.

Dijo que su modelo se fundamenta en la integración de dichos sistemas diversificados que articulan el cultivo de café, cacao y coco junto con árboles maderables, frutales y especies nativas, demostrando que la producción agrícola puede generar ingresos, conservar la biodiversidad, proteger los suelos, capturar carbono y mantener los servicios ambientales de los bosques.

“Durante cuatro décadas, el Centro de Agroecología de San Francisco de Asís ha promovido modelos de producción agroecológica con pequeños productores y organizaciones comunitarias, vinculando la conservación de los recursos naturales con la economía social, la comercialización y el acceso a mercados especializados”, abundó.

Entre los participantes figuran representantes de la FAO, Banco Mundial, IFC, FMO, empresas como Lavazza y Ferrero, Cocobod de Ghana y organismos gubernamentales de Colombia, Uganda, Costa de Marfil, Honduras, Liberia y Nigeria, entre otros.