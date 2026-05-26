Participan en Reunión de la Rednacecyt

Con una participación que puso en alto el desarrollo científico y la inclusión social, el estado de Chiapas se posicionó como uno de los protagonistas de la Primera Reunión de Trabajo de la Región Sur-Sureste de la Rednacecyt, encuentro celebrado de manera presencial en Tabasco y con conexión virtual para otras entidades, donde se trazaron las bases de una agenda nacional articulada en ciencia, tecnología, innovación y divulgación científica, informó Jovani Salazar, director de la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech).

La reunión congregó de manera presencial a representantes de Chiapas, Tabasco, Yucatán y Veracruz, mientras que Campeche, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo participaron de forma virtual. El eje central del encuentro fue la construcción de estrategias conjuntas para fortalecer las capacidades científicas regionales, respetando las vocaciones productivas y sociales de cada entidad.

Entre los avances más destacados la entidad chiapaneca expuso los siguientes: inclusión de pueblos originarios en programas científicos; la formación de ingenieras indígenas, un modelo pionero en el país; desarrollo de tecnología espacial, incluyendo prototipos satélites de órbita baja; hábitat análogo espacial, un proyecto único en la región y el fortalecimiento de la educación científica básica, con énfasis en zonas marginadas.

Asimismo, se acordó crear un Observatorio Regional que concentre información sobre investigadoras e investigadores en el estado de Tabasco, centros de ciencia y programas estatales.

Los representantes subrayaron que la articulación entre academia, gobierno y sector productivo será clave para consolidar una política científica nacional con verdadero impacto regional y social.