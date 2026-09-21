Participan en sesión sobre certificación de competencias

El director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), Luis Guadalupe Morales Ángeles, participó en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Gestión por Competencias del CECyTE Nacional.

Durante la sesión se presentaron avances de las Entidades de Certificación y Evaluación (ECE), así como acciones para fortalecer la evaluación, certificación y actualización de estándares de competencia.

Morales Ángeles destacó que estos procesos permiten a estudiantes y personal acreditar conocimientos, habilidades y capacidades, fortaleciendo su preparación y oportunidades de desarrollo.

Asimismo, señaló que el Cecytech se suma a esta agenda nacional para impulsar una educación científica y tecnológica pertinente, vinculada con las necesidades de los sectores educativo y productivo.

Indicó que estas acciones se relacionan con el impulso que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha otorgado a la educación como una vía para generar mayores oportunidades y bienestar en Chiapas.

El titular del Cecytech reconoció al coordinador de ODES de los CECyTE, Iván Flores Benítez, y a la directora general del Conocer, Guillermina Arévalo Moreno, por fortalecer la coordinación y certificación de competencias.

Finalmente, el Cecytech refrendó su compromiso de continuar fortaleciendo la certificación de competencias para preparar a las juventudes ante los nuevos retos académicos, tecnológicos y productivos.