Participan estudiantes en curso de robótica

Estudiantes de la Preparatoria No. 2 del Estado participaron en el Curso-Taller “Introducción al Diseño y Control de Robots Móviles”, impartido por el club de robótica Engineers Bots del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, bajo la coordinación del docente Álvaro Hernández Sol.

El docente-investigador comentó que esta actividad se realizó del 12 al 16 de enero, con el objetivo de fortalecer la formación científica y tecnológica de las y los jóvenes, así como promover su interés por una ingeniería ante la alta competencia que han adquirido.

Capacitación

Detalló que durante la capacitación abordaron los fundamentos del diseño asistido por computadora (CAD), logrando elaborar su primera pieza en 3D, así como la programación de movimientos para robots móviles con ruedas mecánicas.

Asimismo, se trabajaron temas como la implementación de control por radiofrecuencia (RC), el uso de App Inventor, la aplicación de lógica por estados a robots móviles, además del diseño y programación integral de estos sistemas.

Fomentan el interés

Ante ellos, las autoridades educativas destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, ya que fomentan el interés por la ciencia, la ingeniería y la robótica, además de impulsar vocaciones en áreas estratégicas para el desarrollo académico y profesional de las nuevas generaciones.

Algunos estudiantes compartieron su entusiasmo por continuar su preparación académica en esta institución, la cual ofrece una amplia gama de programas educativos, que incluyen numerosas ingenierías y opciones de posgrado, adaptados a las necesidades regionales.