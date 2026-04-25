Participan infancias en Parlamento 2026

Autoridades estatales realizaron el Segundo Parlamento Infantil Estatal 2026 “Voces de la Niñez”, una iniciativa que busca fomentar la participación ciudadana desde edades tempranas, en temas como salud mental, educación, cultura y paz.

La iniciativa, fue impulsada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Chiapas), en coordinación con el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, el Honorable Congreso del Estado de Chiapas y diversos organismos aliados.

El ejercicio democrático estuvo integrado por niñas y niños de entre nueve y 12 años de edad, estudiantes de nivel primaria tanto de escuelas públicas como privadas, con el objetivo de impulsar el pensamiento crítico, la expresión de ideas y la construcción de propuestas en torno a problemáticas sociales que afectan a su entorno.

La directora del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Yolanda Alfaro Pérez, destacó el impacto de esta segunda edición, subrayando el incremento notable en la participación.

Amplia respuesta

La respuesta a la convocatoria, casi duplicó el interés respecto al año anterior.

“Pasamos de recibir 290 trabajos en 2024 a 438 en esta edición, lo que habla de un creciente interés por parte de la niñez en involucrarse y expresar sus ideas”, detalló.

Señaló que este ejercicio no solo representa una actividad conmemorativa por el Día del Niño, sino un espacio real de expresión donde las infancias pueden sentirse escuchadas.

Indicó que uno de los aspectos más valiosos del parlamento ha sido constatar que las propuestas nacen directamente de las y los participantes.

“No es un discurso impuesto, son ideas genuinas que reflejan su realidad”, afirmó.

Entre los temas que más llamaron la atención en esta edición, destacó la preocupación de las niñas y niños por la salud mental.