Participan investigadores en foro nacional

Docentes del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, junto a autoridades, investigadores y especialistas de distintos campus del país, participaron en el Foro de Hidrocarburos y Eficiencia Energética, para compartir avances, experiencias y propuestas en materia de energía y recursos naturales.

Estuvieron los docentes investigadores Carlos Velázquez Moreno, Arnulfo Rosales Quintero y Avisai Sánchez Alegría, quienes intercambiaron experiencias y contribuyeron al análisis técnico-académico en torno a la eficiencia energética y el uso responsable de los hidrocarburos.

Velázquez Moreno subrayó la relevancia del trabajo académico que realiza el Tecnológico Nacional de México (TecNM) para el desarrollo de soluciones que impacten en las próximas generaciones

“El foro reafirmó el compromiso del TecNM con la formación de profesionales altamente capacitados y con la investigación aplicada para el desarrollo sostenible del sector energético”.

Destacó la importancia de reunir a expertos de todo el país para fortalecer las estrategias nacionales en materia de hidrocarburos y energía, que sean amigables con el medio ambiente y a su vez permitan fortalecer las economías.

Por otra parte, el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez participó en la Reunión Regional de la Red Probiotec (Red de Probióticos Vegetales Rizobianos para una Agricultura Sostenible), celebrada en el Instituto Tecnológico de Salina Cruz, en colaboración con la Red Nacional de Producción e Investigación de Recursos Fúngicos y la Red Nacional de Economía Social y Solidaria.

Se presentaron ponencias estratégicas como: “Red Nacional TecNM: Probióticos Vegetales Rizobianos para una Agricultura Sostenible (Probiotec)”; “Plantas Productoras de Biofertilizantes para fortalecer la soberanía alimentaria e impulsar el rescate del campo”.