Participan jóvenes para ser reina de la feria

Se inscribieron once jóvenes de igual número de barrios y colonias de San Cristóbal de Las Casas, para participar en el certamen a reina de la Feria de la Primavera y de la Paz 2026.

Entre los requisitos que marca la convocatoria esta que tengan entre 18 y 25 años. Las inscripciones se cerraron el pasado 11 de este mes de marzo.

Quienes se inscribieron son: Diana Jiménez Domínguez, representante del barrio de San Ramón; Vania María Sobrino Espinoza, representante del barrio de Santa Lucía; Dulce María Rodríguez Lara, representante de la explanada El Carmen; Ámbar Belén García Hernández, representante del barrio de Tlaxcala; Daniela Berenice López Luna, representante del barrio de La Merced.

También se inscribieron: Jyothi Anandham Hurtado Sosa, representante del barrio de Mexicanos; Dalay Monserrat Hernández Trejo, representante de la colonia El Relicario; Sandra Melissa Culebro González, representante de la colonia Altejar; Ámbar Jiselin Gutiérrez Rosales, representante de la colonia Lagos de María Eugenia; Lizeth Guadalupe Román Alcazar, representante del barrio de Guadalupe y María del Pilar Castro Pérez, representante de la colonia Echeverría.

Jurado

El certamen se llevará a cabo el próximo sábado 21 de marzo, a partir de las cinco de la tarde en el parque central Manuel Velasco Suárez. El jurado lo integran personalidades de otros municipios.

Será un ejercicio democrático como ocurrió el año pasado, certamen que fue del agrado de la ciudadanía y familiares de las participantes.