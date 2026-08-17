Participan policías en cursos de adiestramiento

La Policía Municipal de San Cristóbal de Las Casas participa en cursos de adiestramiento en el manejo de armas de fuego en las instalaciones de la 31 Zona Militar, en Rancho Nuevo, como parte de las acciones para fortalecer la preparación y profesionalización de los cuerpos de seguridad.

El director de la policía, Rigoberto Cárdenas Gamboa, informó que la 31 Zona Militar facilita el campo de tiro para realizar estas prácticas de capacitación bajo condiciones controladas y con el acompañamiento correspondiente.

Destacó que estas actividades permiten fortalecer las habilidades y conocimientos del personal policial para el adecuado desempeño de sus funciones, contribuyendo a contar con una corporación mejor preparada para atender las necesidades de seguridad de la población.

Se dio a conocer que estas acciones se realizan con el compromiso de impulsar la capacitación y profesionalización permanente de la Policía Municipal, con el objetivo de brindar una atención responsable y profesional a las y los ciudadanos sancristobalenses.