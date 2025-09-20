Participan tuxtlecos en Simulacro Nacional

Mas de 800 personas entre ellos trabajadores del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que estaban dentro del recinto fueron evacuadas como parte del Segundo Simulacro Nacional de Sismo 2025, el cual tuvo una hipótesis de 8.1 grados con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Durante las actividades, elementos de Protección Civil Municipal realizaron dos rescates simultáneos dentro del edificio, el primero fue el de una persona con crisis nerviosa que recibió atención para luego ser evacuada.

El otro se realizó en el segundo piso del recinto municipal, cuerpos de rescate evacuaron a una persona que presentó politraumatismo en cabeza, brazos y piernas.

Las demás personas se concentraron sobre la explanada del parque Central dispersas sobre las zonas seguras establecidas previamente. En este espacio también se tuvo presencia de ambulancias para las valoraciones médicas.

El secretario municipal de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, Eder Fabián Mancilla, explicó que en toda la ciudad se tuvo un despliegue de más de 600 elementos compuestos desde Protección Civil del Estado, Cruz Roja Mexicana, Bomberos de Tuxtla, Instituto de Bomberos de Chiapas y grupos voluntarios.

Expuso que más de mil 600 inmuebles de empresas privadas como hoteles, moteles, restaurantes y demás, se unieron a este ejercicio que sirvió para evaluar los tiempos de emergencia.

El secretario instó a la población a ser parte de estas actividades dado a que Chiapas es uno de los estados con mayor vulnerabilidad en temas de sismo, y por eso es necesario que la población tenga los conocimientos necesarios.

Compromiso de liderazgo

En tanto, el presidente municipal, Ángel Torres Culebro, quien también participó en el protocolo de evacuación, dijo que como ciudadanos se debe asumir un compromiso de liderazgo ante cualquier escenario de desastre para salvaguardar la integridad personal y de los compañeros.

“No lo tomemos como algo de diversión, lo hagamos con seriedad. Si lo hacemos de manera correcta, no se desea pero el día que tengamos una situación real, estemos preparados y no tengamos vidas que lamentar”, declaró.