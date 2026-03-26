Participarán 36 templos en llamado de campanas

Por cuarto año consecutivo se realizará "El llamado de las campanas", el próximo 31 de marzo a las 20:00 horas, en el marco del 498 aniversario de fundación de San Cristóbal de Las Casas.

El representante de la Asociación de Estudiantes de la Escuela Secundaria Tecnológica Industrial y Comercial No. 28, Leobardo de Jesús Cancino Bermúdez, dio a conocer a la prensa que la realización de la cuarta edición del evento será sociocultural.

Que en esta edición participarán 36 templos con un total de 78 campanas, así como 88 campaneros y 14 campaneras, en una actividad que busca fortalecer la identidad y tradición de la ciudad, como antesala a la conmemoración de los 500 años fundacionales de San Cristóbal de Las Casas.

El organizador invitó a la población a sumarse a este acto simbólico que tiene como objetivo promover la paz, la concordia y la fraternidad entre quienes habitan la ciudad.