Participarán atletas en la Olimpiada Nacional Conade

Tres de los cuatro atletas que participarán en la Olimpiada Nacional Conade, a realizarse del 21 al 25 de este mes en Nayarit, son originarios de San Cristóbal de Las Casas, informó el entrenador del triatlón, César Guízar, del denominado Club Alta Velocidad.

Se trata de Camila Hernández Villafuerte, Samir Guillén Cañaveral y Emiliano Flores Portillo, quienes ganaron su pase al nacional durante una competencia regional que se llevó a cabo en pasado mes de marzo en el estado de Veracruz.

“Nos sentimos orgullosos porque de los 12 atletas de Chiapas que fueron a competir para participar en este evento nacional en Veracruz, sólo clasificaron cuatro y tres son de San Cristóbal”, dijo Guízar, quien informó que el cuarto atleta es de Villaflores.

Agregó que Emiliano y Samir Guillén “podrían estar peleando una medalla de olimpiada nacional. Emiliano ya tiene una de bronce de tercer lugar que ganó el año pasado en la modalidad de duatlón.

Explicó que la modalidad de duatlón en la que competirán los tres atletas es que realizan primero una etapa de carrera corta, luego hacen un segmento de ciclismo y al finalizar corren nuevamente un tramo más largo.

César Guízar lamentó que el ayuntamiento actual y los anteriores no han apoyado a los atletas que se preparan para participar en competencias regionales y nacionales sino que sus padres deben de correr con los gastos.