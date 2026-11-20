Este 20 de noviembre, como parte de la conmemoración del 116 Aniversario de la Revolución Mexicana, casi tres mil efectivos estarán participando en el desfile, entre personal de las Fuerzas Armadas, escuelas e instituciones.

Instituciones participantes

Tan solo del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y Guardia Nacional (de la VII Región Militar), serán alrededor de 504 elementos los que estarán en las actividades.

También destacan con alta participación algunas instituciones como el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), el Instituto del Deporte, el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica, además del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), la Universidad Politécnica y hasta la Escuela de Protección Civil.

En relación a las conformaciones, serán nueve banderas de Gaza, bandera por el 60 aniversario del Plan DN-III-E, así como sección de Plan DN-III-E.

Desfilarán seis botargas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Se le suma un carro temático con medallistas militares mexicanos Francia 2024.

La demostración del desfile incluirá tres formaciones de pirámides, además de actividades de gimnástica rítmica en la que estará personal femenino.

Este viernes también participan otros elementos en actividades deportivas de futbol, basquetbol y voleibol.

Demostraciones

El personal militar llevará a cabo exhibiciones de entrenamiento de boxeo. El desfile contará con demostraciones de defensa personal, tolete y esgrima a la bayoneta.

Los agrupamientos contarán con compañía de paso veloz, pista de adiestramiento militar, en esta última actividad está incluida técnicas de rapel, cable y torre de dos niveles.

El personal de la Fuerza Aérea realizará ejercicios de cardio y vehículo temático, mientras que elementos de la Guardia Nacional mostrarán técnicas de contacto y desfilarán carros temáticos de “Adelitas”, “Revolución Mexicana”, “Caninos” y hasta “Proximidad Social”.