Particulares se apropian de áreas verdes

Propietarios de viviendas en “Los Cafetales” en Tapachula denunciaron la presencia de un cártel inmobiliario conformado por notarios públicos y un particular que, mediante acciones “legales”, se apropiaron de áreas verdes que los fraccionadores cedieron al ayuntamiento, aduciendo supuestas deudas y juicios irregulares para apropiarse de las áreas verdes que hoy están cercadas y con un supuesto dueño.

Los inconformes aprovecharon la presencia de las autoridades en un evento de reforestación para pedir su intervención en el conflicto por la devolución de espacios dentro del fraccionamiento Cafetales, en el cual se les despojó de tres áreas verdes y espacios públicos que fueron embargados y se encuentran cercados por un particular tras una demanda mercantil contra el Ayuntamiento que data desde 2017.

Hechos

En representación de los manifestantes, Luis Solís explicó que el caso se ventila en el Juzgado Segundo Civil, derivado de una demanda mercantil de un proveedor al que el municipio le adeudaba recursos.

Señala que una persona identificada como Teófilo “N” llevó el juicio y, arropado por abogados y dos notarios públicos, logró embargar tres áreas verdes, con juegos infantiles y aparatos para hacer ejercicio que retiraron y esos predios fueron cercados y enmallados.

Detalló que el particular se adjudicó los terrenos mediante supuestas escrituras que consideran son irregulares, ya que son inembargables porque no se trata de propiedad del ayuntamiento, sino del fraccionamiento, y en esta participaron dos notarios públicos de Tapachula.