Particulares sí podrán dar servicio DiDi

La titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Albania González Pólito, confirmó que los conductores particulares si podrán ofrecer el servicio de taxi a través de la plataforma DiDi, lo único que se emitirá es un reglamento de operación.

Entrevistada sobre el tema, mencionó que las nuevas exigencias de la población han generado que puedan solicitar desde el lugar en donde están un servicio de transporte

Procedimiento

En el caso de los concesionados, funcionarán a través de DiDi Taxi, es decir, el usuario debe estar en la plataforma DiDi y en el momento en que quiera un servicio lo único que tiene que hacer es deslizar hacia abajo para encontrar un vehículo local.

Las usuarias y usuarios pueden preguntarle a la persona conductora si el vehículo trae clima, música, agua, etcétera. El pago se puede hacer con tarjeta o en efectivo.

González Pólito comentó que el servicio particular del transporte especializado con chofer seguirá operando, pero las autoridades están buscando que los concesionados estén en la misma plataforma.

La supervisión que realiza la Secretaría a su cargo, es que las unidades cuenten con un seguro de daños a terceros, que sus pagos estén en regla, que los conductores hayan tomado cursos y tengan enlaces con la dependencia Estatal.

Ante la pregunta, si la institución dará algún acompañamiento a los taxistas tradicionales para que renueven sus unidades, que es una de las principales demandas de la población, González Pólito mencionó que se trabaja en un proyecto para que las unidades estén en buenas condiciones.

Requisitos

En resumen, en la plataforma de DiDi Taxi podrá usarse por las unidades concesionadas; en el caso de los particulares deben acercarse a la Secretaría para solicitar un permiso y cumplir con una serie de requisitos.

A la plataforma DiDi se le ha solicitado un padrón de quiénes están dando el servicio de manera particular, a fin de conocer a los que podrán operar.

Reiteró que DiDi Taxi es una opción más para el transporte concesionado y no están obligados a operar bajo esta modalidad. Detalló la secretaria que el reglamento que emitirán regulará la manera en que las personas ofertan sus servicios.