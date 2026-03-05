Partículas contaminantes, un problema capitalino

Con el inicio de la temporada de estiaje se intensifica la concentración de partículas contaminantes en el aire. Tuxtla Gutiérrez es una de las zonas que más presenta este problema y que puede afectar tanto a las personas como al medio ambiente. Las actividades causantes pueden ser las quemas agrícolas, incendios de pastizales; también las emisiones vehiculares.

Lo anterior lo explicó Emmanuel Díaz Nigenda, profesor-investigador del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach). Dice que la industria de la construcción también puede considerarse como causa.

Impacto

Las partículas al concentrarse por varias horas o incluso días en una misma zona tiene implicaciones en la salud pública, principalmente para las personas vulnerables, los niños, adultos mayores o quienes padecen enfermedades respiratorias crónicas.

El impacto va a depender de la dinámica atmosférica, conjuntamente con la topografía del lugar (el relieve), que pueden favorecer la dispersión o la acumulación de los contaminantes en ciertas regiones.

En días anteriores, Tuxtla Gutiérrez registró altas concentraciones de partículas por arriba de la normatividad ambiental, lo que se clasifica como mala calidad del aire, por lo que se recomienda evitar actividades físicas extenuantes al aire libre y usar cubrebocas.

En las plantas

Mencionó que en las plantas y en los árboles, las partículas se depositan en las hojas y conforme se acumulan afectan el proceso de fotosíntesis, reduciendo su función porque sus poros están tapados impidiendo el intercambio gaseoso.

Explicó que se trata de un fenómeno regionalizado, en el caso de Tuxtla Gutiérrez no se presentan incendios en la cercanía, sin embargo, en los últimos años se presenta alta concentración de partículas.

Es un tema que se va estudiar en la carrera de Ciencias de la Tierra, entre estudiantes y docentes.

¿Qué son las partículas?

Las partículas se definen como los componentes, ya sean sólidos o líquidos, que están suspendidos en el aire-ambiente, tienen diferentes tamaños y en función a este es la clasificación en las que se colocan.

Las más gruesas eran las partículas suspendidas totales, aunque ya no son un indicador de calidad del aire; después están las de diámetro aerodinámico menor a 10 micras; y las que actualmente se monitorean son aquellas con diámetro menor a 2.5 micrómetros, conocidas como PM 2.5.

¿Son iguales a los gases de efecto invernadero?

Las partículas son diferentes a los gases, son material sólido o líquido suspendido en el aire. Los gases de efecto invernadero son principalmente el dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, ninguno es indicador de calidad del aire.

El monitoreo de calidad del aire tiene otro indicador, que analiza contaminantes criterio como dióxido de azufre, monóxido de carbono y óxido de nitrógeno, a partir de actividades emisoras en grandes cantidades.