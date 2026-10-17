Partido PAZ, ¿alcanzará para competir?

Después de reunir más de 300 mil firmas en todo el territorio nacional y cumplir con las disposiciones que marca la normativa electoral, surgió la creación de un nuevo partido político en México llamado PAZ. En Chiapas se ha iniciado los trabajos de manera formal al tener la representación ante el órgano local.

Entrevistada sobre el tema, Marena Burguete, presidenta de PAZ en la entidad, recordó que la creación de este partido no es un tema improvisado y la idea es atender las adversidades que enfrenta la población.

Honestidad

Remarcó que ahora trabaja en las conocidas “rutas de paz” para saber cómo pueden contrarrestar las necesidades de la población, todo bajo un principio básico que es la honestidad.

Aseguró que el paso más importante se dio en el momento en que se consolidó la creación del partido, sin embargo, ahora viene la organización de las actividades en vísperas de lo programado para 2027.

Nuevos aliados

La suma de las juventudes, las mujeres y de otros grupos, resaltó, será importante para abrir el espacio de participación.

Al preguntarle sobre el papel de las mujeres en la política, enfatizó que tienen la capacidad de tomar decisiones desde una dirigencia hasta cualquier otro tema o cargo en ayuntamientos o la parte legislativa.

A través de las décadas, recordó, las mujeres han tenido una lucha social para lograr una representación. En Chiapas, comentó, ahora hay pluralidad con este tema.

Agregó que cuando un hombre llega a un puesto político, es aplaudido y reconocido, sin embargo, “cuando la mujer está en un puesto político te exigen que demuestres porqué llegaste”.