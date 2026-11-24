Con el planteamiento de que la pacificación del estado no se decreta desde arriba, sino que nace en el núcleo familiar y requiere corresponsabilidad entre sociedad, sectores productivos y gobierno, el Partido PAZ Chiapas formalizó la constitución de su dirigencia estatal, encabezada por Marena Burguete.

“El cargo no nos pone por encima de nadie; nos obliga a estar más cerca de todos”, subrayó Burguete al asumir la Presidencia del Comité Directivo Estatal.

La dirigente señaló que esta nueva etapa consolida un modelo de escucha territorial permanente a través de la Ruta de la Paz en los municipios y de Generación Paz, plataforma enfocada en incorporar a las juventudes chiapanecas en la reconstrucción del tejido social.

Diálogo

Como parte de esta agenda de articulación, la dirigencia sostuvo la Mesa por la Paz con representantes de cámaras empresariales, transportistas, productores y organizaciones civiles, además de dialogar con medios de comunicación en el encuentro Diálogos por la Paz.

En ese marco, el partido concretó dos Convenios de Colaboración por la Paz: con Iniciativa Ciudadana y Estableciendo Familias Fuertes y con el Movimiento Nacional de Familias Responsables Fares, A.C., orientados a fortalecer la cohesión familiar en la entidad.

La toma de protesta se realizó este sábado 21 de noviembre durante el evento Juntos por la Paz, con la representación del presidente nacional del partido, Hugo Éric Flores Cervantes, a cargo de Armando González Escoto, secretario general de Estrategia Electoral del Comité Directivo Nacional, acompañado por Lourdes Eulalia Quiñones Canales, secretaria de Organización nacional.