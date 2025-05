Partidos deben salir a las calles: Enoch Araujo

"Este es el mejor tiempo para trabajar con la sociedad, ya estuvo bueno de verlos solo en tiempos de elecciones. Las respuestas ahí están" expuso Enoch Araujo, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez de 1995 a 1998. esto respecto a la falta de oposición en Chiapas.

El expresidente y ejemplo de militancia política por décadas dentro del Partido Acción Nacional (PAN), consideró necesario trabajar con la ciudadanía para evitar que sea manipulada. Por lo que, recomendó a todos los partidos a que salgan a los barrios y hagan su tarea en las calles.

Tarea

"Esa es la tarea, que salgan en unas sillas de esas que utilizan en las cantinas a los parques. Eso hizo el fundador del PAN, Manuel Gómez Morín, quien se reunía en atrios y lugares cotidianos para que la ciudadanía expresara sus consideraciones políticas", dijo.

Araujo consideró que existe una desacreditación de parte de la ciudadanía hacia los partidos políticos ante la falta de ideología, por tanto, se debe trabajar en la sociedad y su integración.

El expresidente manifestó la necesidad de que las personas sean quienes se integren, con el fin de que los partidos políticos no manipulen ni simulen promesas, eso con el fin de que sea el gobierno quien busque la ayuda del pueblo y no viceversa.

Al respecto, Gómez Morin, al ser retomado por Manuel Espino en su libro "Señal de Alerta", expresaba lo siguiente: Que el simple apetito no se mezcle jamás con el propósito, que si falta un responsable haya otros muchos para sustituirlo y estén siempre abiertos los caminos para enmendar errores y destacar hombres nuevos y nuevas aptitudes, que las diferencias secundarias sean superadas cordialmente por el empeño mayor; que no tuerza su destino, que no pierda su tono, que mantenga siempre su sobria intrepidez, su convicción resulta".

Falta de oposición

Sobre lo anterior, es ejemplar el resultado de las elecciones a la gubernatura de Chiapas. Eduardo Ramírez Aguilar ganó con un total de un millón 324 mil 355 votos bajo la coalición de nueve partidos (Verde Ecologista, del Trabajo, Chiapas Unidos, Movimiento de Regeneración Nacional, Podemos Mover a Chiapas, Partido Popular de Chiapas, Encuentro Social, Redes Sociales Progresistas y Fuerza México). Todos ellos, con diferentes ideologías conocidas.

Por su parte, Olga Luz Espinosa Morales de la coalición PAN, PRI y PRD acumuló un total de 212 mil 270 votos, es decir menos del 10 por ciento obtenido por Ramírez Aguilar.