Partidos todavía se resisten a la paridad

María del Carmen Alanís Figueroa, jurista y abogada, expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEJPF), consideró que hoy día todavía se vive la resistencia de los partidos políticos a cumplir con las reglas de paridad de género; en muchos lugares no permiten que las mujeres accedan al poder.

Lo anterior en el marco de su conferencia magistral Integridad Electoral: nuevos paradigmas, que impartió como parte de la Convención Internacional Unach 2026.

Indicó que se han tomado decisiones al más alto nivel para incorporar en la Constitución Política de México y de los estados diversas medidas que permitan que por fin las mujeres accedan al poder.

Usurpación de identidad

Manifestó que es de pena que los partidos políticos sigan incurriendo en prácticas como el registro de mujeres trans que no lo son, mujeres u hombres indígenas que no lo son.

“Lo que yo haría, les quitaría el registro a esos partidos, porque es reiterativa la falta en la que incurren tratando de burlar estas reglas que les dan acceso a todos los grupos que representan a nuestro país”.

Instituciones electorales

Alanís Figueroa comentó que a nivel federal las instituciones electorales están siendo muy cuestionadas, hay desconfianza; “están a tiempo de virar hacia la credibilidad, con decisiones y resoluciones que vayan apegadas a los principios de integridad electoral”.

Si una autoridad es cuestionada o se duda de su independencia en sus decisiones, el proceso electoral empieza cojo. A nivel local, en Chiapas, consideró que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral del Estado están haciendo un buen trabajo.

Seguridad

Consideró que no se pueden seguir con mecanismos tradicionales y antiguos para organizar elecciones. Hoy se deben analizar datos, identificar zonas de riesgo, tomar decisiones que protejan las vidas humanas. Evitar zonas de conflicto, corregir desvíos de información falsa.