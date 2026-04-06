Pasaje a Berriozábal se mantiene sin aumento

Tras darse a conocer el incremento inesperado en el precio del pasaje de la ruta Berriozábal-Tuxtla, se informó que tras un diálogo entre transportistas y autoridades municipales se acordó mantener la cuota anterior ante la molestia ciudadana.

La línea de camiones conocida como “San José” pretendía subir la tarifa hasta en 30 pesos debido al incremento del combustible, sin embargo, no contaban con la notificación oficial por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), autoridad que autoriza al transporte público federal.

Ante esto se anunció que el precio del traslado a la capital y viceversa se mantiene en los 26 pesos para los autobuses sin clima y 28 para los que lo poseen, tarifa acordada para las líneas “Metropolitano” y “San José”.

Inconformidad

A pesar del acuerdo, la molestia ciudadana persiste debido a que año con año se incrementa la cuota, del 2023 a la actualidad pasó de costar 18 a los 28 pesos, tendencia que se ha mantenido sin que la autoridad federal intervenga.

Los reclamos recordaron que el último incremento de dos pesos -hecho en enero de este año- se hizo bajo el argumento de los constantes servicios a las unidades; sin embargo, las fallas en carretera han persistido, incluso unidades en mal estado continúan circulando.

Los ciudadanos solicitaron que haya una atención permanente en este tema por parte de las autoridades de transporte estatal y federal para evitar que se continúe incrementando el pasaje sin autorización.

Aseguraron que el aumento en el costo también representa un golpe en la economía de los berriozabalences, principalmente de estudiantes y trabajadores que diariamente se trasladan a la capital, gasto promedio semanal que ronda hasta en los 400 pesos.