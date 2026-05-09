Pasajeros denuncian cancelación de vuelos a Monterrey

Pasajeros del vuelo Tapachula–Monterrey de Viva Aerobús señalan que la aerolínea de manera irresponsable los abandonó en el Aeropuerto Internacional de Tapachula (AIT), desde la noche del pasado jueves, luego de que cancelara el vuelo de las 22:50 horas cuando ya se encontraban a bordo del avión.

De acuerdo con la versión de los afectados, personal de la empresa sin mayores explicaciones los bajó de la aeronave sin señalar motivo alguno o causa de la cancelación de su viaje, lo que ha perjudicado los planes de los pasajeros, ya que algunos iban por negocios o de trabajo.

Señalaron que el personal de Viva Aerobús solo les notificó que no aplica comida, no aplica hospedaje, no aplica taxi, aun cuando la reprogramación del vuelo se fijó para el viernes a las 12:00 horas, lo que implica más de 13 horas de espera en la terminal.

Detallaron que entre los pasajeros hay niños, adultos mayores y una mujer embarazada, quienes han tenido que pasar la noche en el suelo del aeropuerto, por lo que acusaron que el personal de Viva Aerobús respondió “con prepotencia” ante los reclamos por la falta de apoyo.

La Ley de Aviación Civil establece que, en caso de demoras imputables a la aerolínea superiores a 4 horas, el pasajero debe recibir descuentos para vuelos posteriores y alimentos y bebidas, y si la demora excede la noche, la empresa debe cubrir hospedaje y transporte terrestre.

Los usuarios solicitaron la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para que la aerolínea se haga responsable, pero comentaron que no recibieron el apoyo básico que marca la ley tras la cancelación de último minuto.

Hasta el momento la aerolínea Viva Aerobús no ha emitido una postura oficial sobre lo ocurrido en Tapachula. Cabe hacer mención que el Aeropuerto Internacional de esta ciudad registra un promedio de 12 operaciones comerciales diarias, siendo la ruta a Monterrey una de las de mayor demanda en la región Soconusco.