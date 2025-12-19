Paseos en lancha podrían llegar al 80 %

Los prestadores de servicios que brindan el recorrido por el Cañón del Sumidero, dijeron que el arranque de las vacaciones ha sido flojo, con pocas salidas, pero tiene expectativas que la situación mejore.

Ricardo Tipacamú, uno de los lancheros del malecón de Chiapa de Corzo, expresó que las salidas en la actualidad están en un 40 % pero esperan que la siguiente semana alcancen el 80 % de sus capacidades de flujo.

Navidad

Más adelante, en los “meros días de Navidad, esperamos llegar al 100 %, pues es una de las mejoras épocas del año.

Afirmó que en la actualidad no ha concluido por completo el ciclo escolar y por ello, según su experiencia, no se ha tenido el repunte esperado.

Finalmente invitó a la ciudadanía a visitar el lugar que dijo está en buen estado, con buen nivel del agua, además del afluente limpio y seguro.