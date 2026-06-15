Pasión futbolera, un respiro para los comerciantes

La pasión futbolera con motivo de la copa del mundo que organizan Mexico, Estados Unidos y Canadá no solo se apropió de la atención de los aficionados, sino que también reactivó ventas para comerciantes de playeras y artículos deportivos.

Desde el inicio del torneo a la fecha se mantienen altas ventas en estos productos, en particular la demanda de playeras de la Selección Mexicana.

Las de adultos y niños fueron las de mayor demanda sobre las de mujeres, expuso en entrevista uno de los comerciante del centro de Tapachula, don Luis Hernández.

Después del primer partido sigue la demanda, aunque con menor escala, las hay desde 200 hasta 350 y de allí en adelante, dependiendo de la calidad de la tela, el estampado y si son tipo original o réplica.

Sin embargo, no solo las playeras de Mexico tienen demanda sino las de otras selecciones como las de Argentina, Brasil, Portugal y España, impulsados por figuras como Messi y Cristiano Ronaldo.

“La de Argentina se vende bien por Messi y la de Portugal por Cristiano, ya que los jóvenes las piden mucho, a pesar de que no ha arrancado sus participaciones en el mundial”, detalló

Mercancia

El alza en el comercio también implicó balones de futbol y los días de partidos interesantes hay presencia de personas en restaurantes y botaneros, con clientes que se reúnen para ver los partidos.

Comerciantes esperan que el buen ritmo de ventas se mantenga durante toda la fase de grupos, y que un buen papel de la Selección Mexicana detone aún más la demanda. Por lo pronto, en los primeros días del campeonato ya les dejó ganancias y optimismo.