Pasión matemática sin fronteras

Iker Ernesto Gamboa Vázquez, estudiante chiapaneco de matemáticas, desde 2022 ha participado en competencias internacionales de matemáticas que lo han llevado a recorrer distintos países. Entre los destinos que ha visitado por motivos académicos se encuentran Camboya, Malasia, España y próximamente, Panamá.

Su siguiente desafío será en julio, en un nuevo concurso estudiante que se realizará en Panamá, “si todo sale bien”, como cuenta, representará no solo a Chiapas, sino también a su escuela, en compañía de más compañeros.

Sobre sus experiencias previas, Iker recuerda con particular impresión su estancia en Camboya, allí le sorprendió la gran cantidad de mototaxis, la falta de educación vial, la inseguridad nocturna, el trato hacia las mujeres y la abundancia de templos budistas.

Inicio de la travesía por el mundo

Iker relata que fue su madre quien lo inscribió en las competencias al notar su buen desempeño y aunque reconoce que su gusto por las matemáticas se inclina por lo básico como sumas y restas, presume poder resolver ciertas operaciones en aproximadamente 15 segundos.

El camino hacia las competencias internacionales no es sencillo pues muchas veces se requieren superar competencias estatales, nacionales e internacionales.

Al ganar un nacional, se obtiene un pase al internacional, aunque también es posible inscribirse directamente y lograr el triunfo con dedicación y esfuerzo. Su experiencia le ha demostrado que el esfuerzo constante rinde frutos.

A pesar de los logros obtenidos en el extranjero, el joven matemático se mantiene con los pies en la tierra. Le gusta lo básico de su disciplina, las sumas y las restas, y aunque resuelve operaciones en cuestión de segundos, no presume de habilidades extraordinarias.

Con la mira puesta en Panamá, Iker Ernesto Gamboa Vázquez continúa sumando experiencias y restando distancias entre su pasión por los números y el mundo.