Paso provisional en Ruta del Café, sin avances tangibles

Los trabajos para la reconstrucción del puente vehicular de Chapultepec que comunica de la cabecera municipal de Tapachula a la zona media alta no han iniciado por la falta de acuerdos con el propietario de la finca Chapultepec, Mauricio Tomasini, quien tendría que ceder una parte de su terreno para hacer un paso provisional de la Ruta del Café.

Se han manejado varias versiones: una de ellas es que no se han logrado avances en las negociaciones entre las autoridades de la Comisión Estatal de Caminos porque inicialmente el dueño del predio que se usaría como paso provisional exigía un millón de pesos por la renta del espacio.

Postura

La otra versión es la de Mauricio Tomasini, propietario de la finca Chapultepec, quien afirmó que no está pidiendo un millón de pesos, sino que su propuesta ante las autoridades fue clara: 400 mil pesos por la renta temporal de 400 metros de su propiedad.

Agregó que su intención nunca ha sido obstaculizar la obra, sino formalizar un acuerdo justo y transparente, ya que desde el principio accedió con gusto a colaborar, y que ha estado en disposición de firmar un contrato.

Dijo que no se trata de una venta, sino de una renta mientras dura el uso del terreno, y que, al concluir la obra, deberá devolverse en las condiciones originales, sin asfalto ni infraestructura.

“Yo no quiero un millón, quiero 400 mil pesos por la renta del terreno, nunca he estado en contra de las comunidades, soy una persona de trabajo, no busco problemas, pero tampoco puedo permitir que las cosas se hagan sin orden”, abundó

Cabe hacer mención que esta postura del propietario de la finca ha generado inconformidad entre los habitantes de la zona, quienes aseguran que se trata de un abuso por parte de Mauricio Tomasini, ya que el terreno está abandonado, además él también utiliza la carretera para trasladarse a su propiedad.