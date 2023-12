Patria Nueva es testigo de la transformación: Aquiles

Junto a Marcela Castillo, el aspirante de Morena a la presidencia de Tuxtla llamó a cerrar filas entorno al progreso alcanzado y a impulsar la continuidad de gobierno que trabaja para todos; en Patria Nueva recibió el apoyo de más de dos mil 500 tuxtlecas y tuxtlecos.

Patria Nueva es el corazón de Tuxtla Gutiérrez y ejemplo de que, cuando se tiene la voluntad de trabajar en equipo y por el bien de todos, las cosas mejoran. “Con el presidente Carlos Morales han sido cinco años de una administración responsable y de resultados, de verdadera transformación”, sostuvo Marcela Castillo, aspirante a la diputación federal de Morena por el Distrito 9.

Al encabezar la asamblea informativa en esta emblemática colonia de la capital de Chiapas, y ante más de dos mil 500 tuxtlecas y tuxtlecos, militantes y simpatizantes de Morena, Marcela Castillo afirmó que con los habitantes de Patria Nueva han sabido hacer causa común, organizarse y luchar por el bienestar de las familias y de la colonia.

Marcela Castillo dijo que el equipo que ha acompañado al presidente Carlos Morales en estos logros son los que siempre han dado la cara y dado resultados: hombres y mujeres comprometidos con el pueblo y sus causas, gente que ha caminado el territorio e impulsado el progreso que todos vemos.

Marcela Castillo agregó que el verdadero obradorismo es gobernar con tres principios: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, y que esa forma de gobernar continuará con la doctora Claudia Sheinbaum.

En su mensaje, el aspirante a la candidatura de Morena por Tuxtla, Aquiles Espinosa, afirmó que la fortaleza de Patria Nueva es la fortaleza de Tuxtla, que su esfuerzo es motor que impulsa a nuestra ciudad hacia adelante y es esa misma fuerza la que debe guiar nuestro camino hacia el futuro.

“Hoy Patria Nueva es testigo y protagonista de la transformación verdadera en Tuxtla Gutiérrez. Hoy tenemos una ciudad capital digna de Chiapas. Una ciudad limpia para sus habitantes y para quienes nos visitan”, agregó.