Patrimonio cultural de Banamex está garantizado

El patrimonio cultural propiedad del Banco Nacional de México (Banamex), en proceso de venta, está garantizado, afirmó la directora general de Fomento Cultural Banamex, Natalia Pollak Bianchi.

“El patrimonio cultural y las colecciones de arte y arquitectura son del banco y están garantizados. Está en México y seguirá en México. Es un legado cultural de los mexicanos”, agregó.

Explicó que el banco cuenta con mucho patrimonio cultural, varias colecciones como la pictórica con cuadros desde el siglo XVI hasta ahora; obras icónicas de Diego Rivera y Frida Kahlo, de Leonora Carrington, pasando por los Velasco y los biombos del Virreinato de Juan Correa.

Añadió que Fomento Cultural Banamex tiene también una colección importante de fotografía, como la de Manuel Álvarez Bravo, una gran colección de arte popular y diferentes disciplinas como textiles, cerámica, tejidos, cartonería, además de un patrimonio arquitectónico muy importante en la Ciudad de México y otras entidades del país.

Cuenta, también, abundó, con un archivo histórico del propio banco desde su fundación en 1884 a la fecha. “Es una vasta colección de arte mexicano. Yo diría que es la colección privada de arte mexicano más importante del país”.

Entrevistada en San Cristóbal en días pasados, Natalia manifestó que el patrimonio que tiene el banco “es un legado cultural de los mexicanos. Tenemos obra con declaratoria monumental, pero la colección es de Banamex”.

Entre el patrimonio cultural de Banamex se encuentra la colección del Centro de Textiles del Mundo Maya (CTMM), que está en exhibición en el exconvento de Santo Domingo de Guzmán, ubicado en San Cristóbal.

“Los textiles continuarán aquí porque nuestro compromiso es seguir exhibiendo gratuitamente para el público en general nuestras colecciones; pensarlas también para que las visite más público y tener de manera paralela a las exposiciones una serie de actividades y programa público que tiene que ver con talleres, presentación de libros, mesas de trabajo para pensar de manera crítica y reflexiva sobre el patrimonio y legado que resguardamos desde el Banco Nacional de México”, expresó.

En una de las salas de esos espacios se exhibe desde el 6 de agosto la exposición Manuel Álvarez Bravo, un recorrido por la obra de uno de los máximos exponentes de la fotografía mexicana, integrada por 84 imágenes tomadas entre 1920 y 1989.