Patronato de Agua Potable pide diálogo con Conagua

Miembros del Patronato de Agua Potable Ribera Cerro Hueco piden la atención de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para tratar la solicitud de pago de dos sanciones, que suman más de 370 mil pesos, toda vez que tienen argumentos a su favor.

El diputado federal por el distrito IV de Chiapas, Joaquín Zebadúa Alba, comentó que desde la Cámara de Diputados ha trabajado diversos temas como la gestión comunitaria del agua; por eso acompaña al Patronato en esta diligencia, para que reciban atención.

Han estado en interlocución con la Conagua desde hace dos años, desde que les impusieron las multas, porque dos medidores no estaban en funcionamiento justamente el día que llegaron dos auditores.

Debido a que el Patronato de ese entonces no impugnó las sanciones de 187 mil por cada medidor, de acuerdo al proceso legal, fueron pasadas al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El diputado dijo que no han tenido eco en el Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Conagua en más de ocho veces que han acudido.

Al contrario, se han dado presiones para que el Patronato entregue toda la administración e infraestructura que han logrado en más de 90 años al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa) de Tuxtla Gutiérrez, pero los vecinos no están de acuerdo.

Patronato

Alfredo Solís Ramos, tesorero del Patronato, indicó que presentaron la solicitud de cancelación de la falta administrativa; comentó que el año en que fueron sancionados pagaron el título de concesión, el cual tienen la voluntad de seguir pagando, que asciende a 140 mil pesos anuales.

Explicó que el medidor deja de funcionar cuando se presentan lluvias muy fuertes, porque no cuentan con un tanque sedimentador, pero lo arreglaron pronto, solo que en ese lapso llegaron los auditores sin razón aparente.