Patrulla se niega a buscar a niño con autismo en Tuxtla

Dos patrullas de la policía actuaron distinto; una estatal se negó a ayudar en la búsqueda emergente de un niño extraviado, mientras que una municipal auxilió a una familia cuyo automóvil se había quedado sin batería. Ambos casos en Tuxtla Gutiérrez.

Esta discrepancia de criterios evidencia la falta de capacitación, protocolos aplicables y específicamente falta de empatía.

Abuso

La patrulla estatal 25079, que fue retratada por los vecinos y curiosos el pasado 4 de agosto a las 9:24 de la mañana en un recorrido por la colonia Chapultepec, se negó a ayudar a una familia que buscaba a su hijo con autismo extraviado, argumentando que tenían otra actividad asignada.

Ni siquiera solicitaron algún apoyo por radio, limitándose sugerir a la familia llamar al 9-1-1, para avanzar retirándose del lugar.

Es de mencionar que en apego a la Ley Estatal de Autismo, la corporación estatal genera un manual de atención a estos casos, el cual evidentemente urge aplicar para policías municipales, estatales y federales, narraron los agraviados, vecinos y curiosos que encontraron al infante minutos después.

Acción cívica

En contraparte, después de vigilar el acceso a una primaria en la 11.ª Poniente en la capital del estado, una patrulla municipal se tomó el tiempo para auxiliar a una familia que, tras dejar a su hijo en la escuela, se había quedado sin batería. Un acto agradecido por la ciudadanía.

Se trata de la unidad PCC-155, de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez, esto el viernes 19 de septiembre a las 8:15 am.

Ambos casos documentados por ciudadanos y pruebas entregadas a este rotativo, esperando que los mandos generen un criterio común.