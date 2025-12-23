Pausarán servicio eléctrico en Pijijiapan

El próximo miércoles 24 de diciembre, la Comisión Federal de Electricidad suspenderá de manera temporal el servicio eléctrico en 13 comunidades del municipio de Pijijiapan, esto como parte de los trabajos de mantenimiento y rehabilitación a la infraestructura eléctrica que se lleva a cabo en distintas regiones de Chiapas.

Las labores consisten en la recalibración de conductores en un circuito estratégico para garantizar un servicio de mayor calidad y evitar fallas futuras, las cuales se tiene previsto que inicien a las ocho y media de la mañana y concluyan a las cuatro y media de la tarde.

Ante esto la CFE pidió a la población tener en cuenta las recomendaciones y prever cualquier situación que pudiera afectar al referirse a una fecha especial como el 24 de diciembre para las familias.

En los últimos días la comisión ha realizado labores de rehabilitación eléctrica en diversos municipios del estado que comprenden las regiones del Centro, Costa, Soconusco y Sierra Madre.

El corte programado afectará a los usuarios de las siguientes localidades: Barra Santiago, Ranchería Huanacastal, Lázaro Cárdenas, Rión, Santa Virginia, Ranchería El Sacrificio, La Conquista, El Fortín, Isla San José, Nuevo Milenio, San Isidro, La Central y Nuevo Milenio Celestino.

La paraestatal puntualizó que por protocolos de seguridad estas labores no pueden realizarse con las líneas activas, es por esto que se debe suspender momentáneamente el servicio eléctrico con el fin de proteger tanto al personal técnico como a la población civil.

Finalmente la CFE agradeció la comprensión de los usuarios ante estas suspensiones temporales y puso a disposición la línea 071 para cualquier duda, reporte o aclaración relacionada con los trabajos.