Pavimenta Ángel Torres una calle más en El Ciprés

En un acto de justicia social y cumpliendo el compromiso con las y los habitantes, el presidente Ángel Torres inauguró la pavimentación de la avenida Coyatoc, con más de 220 metros lineales con concreto hidráulico, red de agua potable, drenaje, alumbrado público, entre otras acciones complementarias, como parte del programa Calles Felices en Tuxtla Gutiérrez.

Una nueva calle

Acompañado de vecinas y vecinos, así como de la regidora Fredegunda Alegría, del líder de ejidatarios en Tuxtla, Antonio Chay, y de funcionarias y funcionarios públicos municipales, el alcalde destacó que esta obra es el sueño cumplido de habitantes que mejora la conectividad, la movilidad y la imagen urbana de esta zona de la capital.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Tuxtla refrenda el compromiso de continuar llevando justicia social a familias de barrios, ejidos, colonias y fraccionamientos, principalmente en lugares que estuvieron en el olvido durante muchos años.