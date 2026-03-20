Pavimentarán el parque previo a Feria de la Paz

A pocas semanas del inicio de la Feria de la Primavera y la Paz 2026, y como respuesta a una exigencia ciudadana, el ayuntamiento de San Cristóbal informó la pavimentación parcial del parque de la feria donde se desarrollará el evento.

El ingeniero Alexis Armando Coronel, a cargo de la dirección de obras públicas, dijo que desde hace unos días se inició con los trabajos, indicando que la primera etapa de pavimentación contempla el espacio fuera del escenario.

Dijo que la plancha de la feria cuenta con 80 metros de largo y se pavimentarán 50, dando un total de cuatro mil metros cuadrados.

“Para que puedan disfrutar mucho mejor de los artistas” dijo el director.

Ante los señalamiento hechos por parte del comité vecinal de la colonia El Relicario, el comité organizador de la feria publicó un comunicado en el que acepta que la actual candidata por dicho barrio no presentó en su momento la constancia firmada por el representante de la colonia.

Su admisión fue una decisión que, señalan, “se tomó en virtud de que no existía registro previo de otra aspirante por parte de esa colonia”. Del mismo modo, explican que por la documentación presentada por la joven la acreditan como habitante del barrio, “por lo que cuenta con pleno derecho a participar”.