Paz, justicia y educación: los pilares de Chiapas

Con el propósito de fortalecer una cultura de paz, legalidad y confianza en las instituciones, el secretario de Educación, Roger Mandujano, hizo un llamado a la comunidad educativa a utilizar los mecanismos de denuncia como una forma de participar activamente en la construcción de un futuro educativo más justo, transparente y seguro.

“Hago un llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho a denunciar y a exigir justicia, para que puedan recibir la protección del Estado”, expresó Mandujano Ayala.

Llamado

El titular de la dependencia invitó a docentes, estudiantes y personal administrativo a no permanecer indiferentes ante cualquier situación que afecte el bienestar o el desarrollo integral dentro de los entornos escolares, impulsando la participación activa y corresponsable en la consolidación de espacios libres de violencia y discriminación.

Asimismo, destacó que Chiapas vive una Nueva ERA de derechos y acceso a la justicia, guiada por la política de Cero Impunidad que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en la que la educación se convierte en una fuerza clave para promover la justicia social y el respeto a la dignidad humana.

En coherencia con estos principios, la Secretaría de Educación pone a disposición de la ciudadanía canales seguros, confidenciales y accesibles de denuncia, disponibles las 24 horas los 365 días del año:

Buzón Escolar: Teléfonos: 961-611-3252 y 961-592-8317. Correo: buzonescolar@sechiapas.gob.mx

Buzón Violeta: buzonvioleta@sechiapas.gob.mx

Estas acciones se suman al esfuerzo institucional por garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y de respeto mutuo, en donde cada integrante de la comunidad pueda desarrollarse en paz y con equidad.