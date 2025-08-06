PC retira árbol caído en río Texcuyuapan

Con apoyo de maquinaria pesada, personal de la Secretaría de Protección Civil (PC) de Tapachula desalojó un árbol que se desplomó sobre el río Texcuyuapan y formaba un dique, lo que representaba un riesgo para los residentes.

Los vecinos de la colonia Fuerza y Progreso reportaron el hecho, por lo que tras realizar la verificación, una brigada de atención a emergencias procedió a retirar el árbol de unos 20 metros de altura.

Labores

Este se desplomó sobre el afluente e impedía la circulación normal del agua y al estar en temporada de lluvias, los riesgos de un desbordamiento son mayores, indicó el organismo.

“Estas acciones son fundamentales para prevenir inundaciones y mantener la fluidez del río, especialmente en esta temporada”, precisó.

El río Texcuyuapan atraviesa la zona urbana de Tapachula, por lo que se mantiene una vigilancia constante sobre la zona para evitar riesgos a los habitantes de las colonias que se ubican en sus márgenes.