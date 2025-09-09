PC Tapachula despliega acciones preventivas

En respuesta inmediata a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas y siguiendo las indicaciones del alcalde Yamil Melgar, el Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Protección Civil Municipal, continúa atendiendo los reportes que se reciben mediante la línea directa de la dependencia y el número de emergencias 911.

Trabajo coordinado

De manera coordinada con las corporaciones policiales, cuerpos de emergencia y fuerzas armadas, se implementaron acciones de evacuación preventiva para salvaguardar la integridad de las familias afectadas por encharcamientos.

La dependencia dio a conocer que se tuvo un registro de 140.7 milímetros de precipitación pluvial, lo que generó encharcamientos en viviendas ubicadas en los márgenes del río Texcuyuapan.

Cabe mencionar que se realizaron recorridos de auxilio y evacuación preventiva en las colonias 11 de Septiembre, Barrio Nuevo, Campestre, entre otras ubicadas en las orillas del río Texcuyuapan, activando un albergue temporal en la Cámara Nacional de Comercio para brindar apoyo a las familias afectadas.

Como parte de las acciones, el Ejército Mexicano activó el Plan DN-III-E de auxilio a la población, colaborando con la protección y atención de la ciudadanía afectada por las lluvias.

Exhorto

Para concluir, PC Municipal exhortó a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales, evitar cruzar puentes, arroyos y zonas inundadas, así como resguardarse en lugares seguros mientras persistan las precipitaciones y reportar cualquier emergencia al 911 o al teléfono 962 626 1085.