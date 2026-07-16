PC y Cobach fortalecen la prevención de riesgos

Con el objetivo de consolidar entornos educativos más seguros y preparados ante cualquier emergencia, el secretario de Protección Civil de Chiapas, Mauricio Cordero Rodríguez, y la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García, firmaron el Acta Constitutiva de la Unidad Interna de Protección Civil (UIPC) de las Oficinas de la Dirección General de esta institución.

Como parte del inicio de esta estrategia, el Cobach llevará a cabo la conformación de Unidades Internas en cada uno de sus edificios administrativos, integrando en esta primera etapa a un total de 95 brigadistas en beneficio directo de toda la comunidad estudiantil.

El titular de Protección Civil (PC), Mauricio Cordero, detalló que el personal que integre estas unidades será debidamente preparado y capacitado en materias fundamentales como primeros auxilios, evacuación de inmuebles, así como prevención y combate de incendios.

Por su parte, la directora general del Cobach, Viridiana Figueroa, resaltó este importante paso que tiene como objetivo reafirmar, de manera clara y responsable, el compromiso mutuo con la prevención, la seguridad y, sobre todo, con la protección de la vida y la integridad de todas las personas que laboran o visitan diariamente estas instalaciones.

Agradeció la presencia del secretario de Protección Civil del Estado, Mauricio Cordero Rodríguez, cuyo respaldo ha sido fundamental para hacer realidad esta unidad. Su compromiso con la seguridad de Chiapas se refleja hoy en acciones concretas como esta.