Pedirán apoyo tras reinvasión de predio

Lago Rancho Nuevo fue recuperado tras un litigio bajo la carpeta de investigación 0016-101-3402-2024; sin embargo, el año pasado fue de nueva cuenta invadido y no conforme con la invasión, hoy está siendo lotificado y “vendido”, denunció a la prensa su propietaria de origen francés, Michele Josephine Blanc Meyer.

El 7 de julio del 2024, una treintena de habitantes de la comunidad de Mitzitón ingresó al predio con palos y machetes para apropiarse de la propiedad cuya extensión es de más de diez hectáreas, misma que a la fecha y sin contar con documentación legal ofrecen y venden en redes sociales bajo el proyecto denominado “Eco campestres”, ubicado en la zona de Rancho Nuevo.

Sin embargo, días después, la Fiscalía General del Estado (FGE) mediante un operativo efectuado con distintas autoridades logró restituir el predio a su legítima propietaria, misma que comenzó con el proyecto denominado Lago Rancho Nuevo, al nororiente Fracción dos de Mitzitón, en el kilómetro 12 de la carretera San Cristóbal-Comitán.

Los invasores, quienes no cuentan con documentos legales, ofrecen lotes de 10 por 20 metro en un terreno con lago artificial, andadores, fogateros en áreas verdes, casa club, calles y senderos rodeados de árboles e incluso ofrecen cómodos pagos, entrega inmediata y entrega de escritura pública, esta última apócrifa.

Señaló que pedirá apoyo a su embajada para que el gobierno de Chiapas le restituya el predio y le otorgue las protecciones necesarias ante las amenazas de muerte que fue objeto.