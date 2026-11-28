Una vez que comiencen las actividades relacionadas con los trabajos en campo previo a las votaciones de 2027, el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará el acompañamiento de las fuerzas de seguridad para llevar a cabo el cumplimiento del proceso, dijo Ricardo Olvera Aguilar, consejero presidente del órgano en Chiapas.

Entrevistado sobre el tema, mencionó que en la actualidad están en la preparación de la elección y para el 12 de diciembre harán una evaluación para las personas que serán supervisores y capacitadores.

Como parte del calendario, en enero comenzarán las aprobaciones de estas figuras que se irán a trabajar en campo, para generar sensibilización de la ciudadanía sobre el tema electoral.

Instalacion de casillas

Para inicio de 2027, también se harán los recorridos para la ubicación de las miles de casillas que se instalarán en el estado de Chiapas, para que la gente pueda ejercer su derecho al voto.

Para febrero se tienen contempladas las visitas de examinación, a fin de que los espacios que fueron visitados cumplan con los requisitos y en marzo se estará realizando la aprobación de las casillas.

Dijo que a nivel local se ha puesto en marcha una mesa de seguridad en la que personal del INE ha sido invitado, para darle seguimiento a toda la organización y blindar todo el proceso de las elecciones.

Condiciones

La idea es que haya una protección y que la población cuente con garantías para ejercer su voto; también es importante que el personal electoral tenga las condiciones de seguridad para toda la logística.

Recordemos que en el 2027 Chiapas participa en las elecciones concurrentes, en las que se renovarán cargos de elección popular tanto locales y federales, desde ayuntamientos hasta diputaciones.

Finalmente, se recordó que en el ámbito federal el proceso electoral comenzó el pasado mes de septiembre y para el tema local comienza en enero de 2027.