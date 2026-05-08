Pega onda de calor; podría llegar a 41 °C

La Secretaría de Protección Civil (PC) en Chiapas alertó a la población de los efectos de una nueva onda de calor, lo que podría elevar la temperatura de entre 36 y hasta 41 °C hacia la parte centro y oeste de la entidad.

Al continuar las altas temperaturas para las próximas horas, la dependencia estatal recomendó a la población a que eviten la exposición solar entre las 11 de la mañana y las tres de la tarde.

“Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá una onda de calor en zonas del centro y oeste del estado, donde se podrían registrar temperaturas máximas de 36 a 41° C, incluso superiores en zonas puntuales”, detalló el Departamento de Riesgo de Protección Civil (PC).

Condiciones

Debido a las altas temperaturas, las autoridades prevén que el ambiente sea en algunas zonas caluroso o muy caluroso, incluso hasta bochornoso entre las 11 de la mañana y las cuatro de la tarde.

“Es importante evitar la exposición prolongada al sol, principalmente durante horas centrales”, agregó como recomendación la Secretaría de Protección Civil de Chiapas.

La hidratación en esta época de calor es clave, además de que la población pueda utilizar protector solar en caso de salir a realizar sus actividades cotidianas o laborales. La ropa holgada y de colores claros también ayuda, todo es el para prevenir riesgos a la salud.

Contexto

La Secretaría de Protección Civil en Chiapas, detalla que hay riesgo muy alto cuando las temperaturas se mueven entre 36 y 49 grados, y parte de las peticiones es no exponerse al sol.

Además de consumir los alimentos bien cocinados, evita trabajos físicos o prologados; se recomienda consumir líquidos sin la necesidad de tener sed.

Sin embargo, las condiciones cambian cuando el termómetro se mueve entre 41 y 45 °C, con esos parámetros las situaciones se catalogan como de riesgo extremo. Ahí la recomendación son la suspensión de eventos masivos y actividades físicas.