Pelean a golpes empleados de PC

Un nuevo escándalo sacude al Ayuntamiento de Huixtla, al circular en las redes sociales un pleito en el interior de las instalaciones de la Secretaría de Protección Civil (PC), en el que uno de los involucrados es el hijo del titular, quien también es empleado de la misma.

En el video de 27 segundos, los dos empleados, uno de ellos con el uniforme del organismo y otro con playera naranja, terminan en golpes, mientras que otro de sus compañeros los graba y les advierte que los está filmando para presentar la prueba ante su superior.

Contexto

Uno de los involucrados presuntamente es Brian Velázquez, hijo del secretario de la dependencia, Gerán Velázquez, quien según refieren llegó en estado de ebriedad y discutió con su compañero y terminaron en una pelea.

El video que circula en redes sociales se ha hecho viral y muchos comentarios apuntan que ello es resultado de la protección que brinda el alcalde Régulo Palomeque Sánchez a los funcionarios públicos cercanos a él.

“Dicen las malas lenguas que el pleito fue por un asunto de amores, y Brian, haciendo gala de su influencia, decidió que la mejor forma de arreglarlo era a punta de golpes”, señala uno de los comentarios.